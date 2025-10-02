Șantierul autostrăzii Sibiu – Făgăraș generează probleme de siguranță rutieră. Camioanele aduc cantități mari de noroi pe asfalt, punând în pericol circulația autovehiculelor pe tronsonul afectat.

Un cititor Ora de Sibiu a transmis un clip video prin care ilustrează și avertizează despre noroiul adus de pe roțile autocamioanelor din șantierul autostrăzii Boița – Făgăraș.

Conform acestuia, joi, 2 octombrie, în jurul orei 12:00, mai multe autocamioane au făcut Drumul Național aproape impracticabil, circulând pe drumurile tehnologice situate în apropierea localității Porumbacu de Jos.

Din cauza noroiului care se întindea pe o distanță de câteva zeci de metri, siguranța rutieră ar fi fost pusă în pericol, drumul devenind alunecos iar marcajele rutiere puțin vizibile. Mai mult, tonajul mare al autocamioanelor ar fi slăbit și rezistența drumului intens circulat.

„Așa se lucrează la autostrada Boița – Făgăraș, sectorul Porumbacu de Jos. Ieșirea se face cu noroi de pe roțile mașinilor de mare tonaj pe Drumul Județean, provenind de pe drumurile tehnologice ale șantierului. Mai mult, acostamentul de pe DN este pe alocuri deteriorat. Mă întreb cine îl va repara, deoarece deja sunt crăpături în mai multe locuri. Circulația mașinilor de tonaj greu se desfășoară pe un segment de aproximativ 1,5 km al drumului județean, o distanță care este acoperită cu pământ galben, iar drumul devine alunecos. Ne este pusă în pericol siguranța” a transmis cititorul Ora de Sibiu

Amenzi doar dacă sunt prinși în flagrant

Am întrebat atât la DRDP Brașov, cât și la Poliția Sibiu. Ambele instituții ne-au comunicat că, deși există cadrul legal, procedura nu este deloc simplă. Cei de la DRDP pot doar constata și sesiza Poliția, în timp ce polițiștii pot aplica amenzi doar dacă șoferii care pătrund cu autocamioanele murdare pe DN sunt prinși în flagrant. Chiar și atunci, aceștia ar putea scăpa de amendă dacă curăță rapid drumul.

Conform surselor Ora de Sibiu, de fiecare dată când un camion iese pe șosea din șantierul de lângă Porumbacu de Jos, o cisternă spală imediat drumul, făcând pauză doar atunci când merge să se reîncarce cu apă. Nu se știe dacă șoferul a filmat șoseaua în intervalul de pauză de aproximativ 30 de minute al cisternei sau dacă este vorba despre o murdărire repetată a drumului intens circulat.