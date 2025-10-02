tinerii români, chemați la instrucție: guvernul lansează programul voluntar de pregătire militară

La ședința de Guvern de joi, pe ordinea de zi se află mai multe proiecte importante, printre care un program de pregătire militară voluntară pentru cetățenii români, modificarea legii apărării naționale, reglementarea produselor de protecție a plantelor și acordarea cetățeniei române unui sportiv străin.

Pregătire militară voluntară

Conform unui proiect de lege, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste între 18 și 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe voluntar la un program de pregătire militară de bază. Programul, cu durata de până la patru luni, se adresează celor care nu au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă.

Participarea se face pe bază de angajament semnat, iar cei declarați apți în urma selecției beneficiază gratuit de cazare, echipament, hrană, asistență medicală și indemnizație lunară, similare militarilor în termen. La finalizarea programului, participanții primesc o indemnizație egală cu trei câștiguri salariale medii brute aferente anului de plată și sunt introduși în rezerva operațională.

Numărul maxim de locuri este stabilit anual prin ordin al ministrului Apărării Naționale, în funcție de fondurile disponibile. Proiectul modifică și completează legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Legea apărării naționale

Tot pe agenda Guvernului se află un proiect de lege care redefinește cadrul național în domeniul apărării, armonizând legislația cu standardele NATO și ale Uniunii Europene. Proiectul prevede măsuri graduale în caz de amenințări la adresa suveranității și integrității României și reglementează angajarea capabilităților militare și non-militare, inclusiv în străinătate, pentru contracararea amenințărilor hibride.

Reglementarea produselor de protecție a plantelor

Executivul urmează să adopte și un proiect de ordonanță privind fabricarea, reambalarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor. Conform proiectului, aceste produse vor fi utilizate doar de persoane instruite și certificate, iar comercializarea și utilizarea lor trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță. Sancțiunile pentru nerespectarea normelor vor fi eficiente și proporționale, cu scop descurajator.

Acordarea cetățeniei române unui baschetbalist american

Totodată, prin hotărâre de Guvern, urmează să i se acorde cetățenia română baschetbalistului american Russell Daron, din Pennsylvania, SUA. Sportivul se află în atenția Federației Române de Baschet pentru participarea la competiții internaționale și campionate continentale.