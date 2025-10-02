totul despre noul sezon de schi la păltiniș și voineasa: tarife mai mari, apres ski-uri noi, concerte și ”surprize” / foto video

Stațiunile de schi din județul Sibiu și împrejurimi se pregătesc să își deschidă porțile pentru sezonul de iarnă 2025-2026. Deși vremea încă ridică semne de întrebare, administratorii domeniilor schiabile au stabilit deja ținte pentru deschiderea pârtiilor, tarifele și câteva noutăți pentru turiști.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Managerul general al Păltiniș Arena, Dan Gherman, a anunțat că stațiunea va fi deschisă oficial în 29 noiembrie, cu cel puțin o pârtie funcțională:

„Deschiderea oficială a sezonului de iarnă 2025-2026 va avea loc în weekendul prelungit de 1 Decembrie. În acea perioadă, vom organiza un concurs, o petrecere și alte surprize pentru toți cei care vor veni să schieze.”

În ceea ce privește tarifele, acestea au fost deja actualizate pe site-ul oficial, cu creșteri de maximum 5 lei. Motivul principal îl reprezintă majorarea TVA-ului și scumpirile generale la energie, combustibil și salarii.

Un card cu 30 de puncte costă 95 de lei pentru copii, 105 lei pentru elevi, studenți și pensionari, și 110 lei pentru adulți. Pentru cei care aleg un card mai mare, de 60 de puncte, prețurile se dublează, variind în funcție de categorie.

Un skipass de o zi ajunge la aproximativ 110 lei pentru adulți, iar pentru un pachet de patru zile, tariful urcă la circa 380 de lei. Cei care preferă să își asigure accesul pentru toată iarna pot opta pentru un abonament de sezon, care se situează în jurul valorii de 1.850 de lei.

Noutățile și investițiile pentru acest sezon sunt momentan păstrate „secret”, urmând să fie anunțate la momentul potrivit.

Oncești: fără dată de deschidere stabilită

Reprezentanții pârtiei Oncești au declarat că până la 1 decembrie nu se va putea deschide domeniul schiabil. Mai mult, nu există încă o decizie privind tarifele sau o dată exactă de start a sezonului.

Voineasa: obiectiv 1 decembrie și modernizare

Adrian Iepure, administratorul domeniului schiabil Voineasa, a declarat că se menține obiectivul de 1 decembrie pentru deschiderea sezonului — același ca în ultimele două sezoane. Cu toate acestea, acest plan depinde strict de temperaturi favorabile și de capacitatea de producție a zăpezii.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.



În privința tarifelor, Iepure spune că este probabilă o ușoară creștere, dar decizia finală va fi influențată de factorii fiscali (TVA etc.). Printre noutăți, Voineasa va adăuga un punct après-ski și plănuiește să achiziționeze trei tunuri de zăpadă performante, investițiile urmând să fie finalizate până la mijlocul lunii octombrie.

Colaborarea cu Kiss FM rămâne un element-cheie pentru momentul deschiderii, pe care însă nu poate fi cert în întregime până nu se confirmă condițiile meteo.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Astfel, iubitorii sporturilor de iarnă din Sibiu și din întreaga țară pot nota în calendar 29 noiembrie pentru Păltiniș Arena și, cel mai probabil, 1 decembrie pentru Voineasa. În schimb, la Oncești, deschiderea rămâne incertă.