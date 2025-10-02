Cabana Podragu, situată la altitudinea de 2.136 metri în Munții Făgăraș, își închide porțile pentru sezonul de vară începând cu 20 octombrie 2025. Redeschiderea este programată pentru 1 iulie 2026, anunță echipa cabanei.
În mesajul transmis turiștilor, cabana mulțumește pentru vizitele din acest sezon și pentru momentele frumoase petrecute împreună: „Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne-ați trecut pragul anul acesta, pentru momentele frumoase, pentru poveștile împărtășite și pentru dragostea voastră față de munte”, se arată în comunicat.
Echipa Cabanei Podragu își exprimă dorința ca sezonul următor să adune și mai mulți iubitori de drumeții și natură și urează turiștilor „pași siguri pe poteci și cer senin deasupra”.
