un nou drum de legătură între românia și ucraina: marele pod e aproape gata / foto

Podul rutier peste râul Tisa, care va asigura o conexiune directă între România și Ucraina, se apropie de finalizare, lucrările fiind în grafic, a anunțat joi, 2 octombrie 2025, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea. Potrivit acestuia, inaugurarea podului ar putea avea loc până la sfârșitul acestui an.

„La începutul lunii octombrie 2025, stadiul lucrărilor arată clar că acest obiectiv strategic devine realitate. Progres fizic: 87%, progres financiar: 80,81%. Structura metalică a podului rutier este integral montată și monolitizată. Rampele de acces, atât pe malul românesc, cât și pe cel ucrainean, sunt finalizate. Podurile de descărcare, rigolele, terasamentele și trotuarele sunt deja executate. Halele de scanare și control, clădirile administrative, casa pompelor și rețelele de utilități sunt ridicate și echipate în proporție de peste 80-90%. Iluminatul exterior, parapetele de siguranță, cântarele și sistemul ITS sunt aproape finalizate”, a explicat Gabriel Zetea, relatează Economica.

Potrivit președintelui CJ Maramureș, constructorii lucrează în prezent la ultimele finisaje interioare și exterioare, la amenajarea containerelor și la montarea cântarelor de control pe ambele sensuri de circulație.

„Acest proiect reprezintă o punte de legătură între România și Ucraina, între Sighet și Teplița, între oameni și comunități care, dincolo de granițe, rămân unite prin istorie, prietenie și solidaritate. Suntem tot mai aproape de momentul în care vom putea spune: Podul peste Tisa este gata să aducă mai aproape Maramureșul și Zakarpatia”, a adăugat Zetea.

În prezent, traficul rutier între România și Ucraina se desfășoară pe un pod din lemn și metal construit la începutul anilor 2000. Acesta are un singur sens de circulație și două culoare pietonale, iar circulația este dirijată de polițiștii de la Punctul de Frontieră Sighet și de grănicerii ucraineni.

Noul pod va fi un punct strategic atât pentru transportul rutier, cât și pentru comerțul transfrontalier, reducând timpul de tranzit și descongestionând actualul pod. Inaugurarea acestuia este așteptată să consolideze legăturile economice și sociale între comunitățile din Maramureș și regiunea Zakarpatia din Ucraina, reprezentând o investiție importantă în infrastructura de transport din nordul României.