un scandal mocnește la școala 25 din cauza relocării copiilor de la „caragiale”: peste 200 de părinți se împotrivesc măsurii

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” din Sibiu va intra într-un proces de reabilitare, motiv pentru care mai multe clase trebuie relocate în alte spații de învățământ. După ce părinții elevilor s-au opus mutării acestora în clădirea „Alma Mater”, autoritățile locale au găsit alte soluții. Astfel, 9 clase ar urma să învețe la stadion, 5 clase ar urma să fie mutate în containere la Școala Gimnazială nr. 25, iar o clasă va rămâne în noua clădire a Școlii „Caragiale”. Decizia îi neliniștește însă pe părinții copiilor de la școala din Valea Aurie. Aceștia au elaborat inclusiv o petiție, care a fost semnată deja de peste 200 de persoane.

Școala Gimnazială „I. L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie supusă unor lucrări de reabilitare energetică. Din acest motiv, mai multe clase trebuie relocate într-un alt spațiu. Până în luna noiembrie, elevii vor continua cursurile în actuala clădire a școlii, urmând ca apoi să fie mutați temporar în alte locații puse la dispoziție de autoritățile locale.

Inițial, s-a luat decizia ca 15 clase de elevi să fie relocate în clădirea „Alma Mater”, de pe strada Someșului, aflată în apropierea școlii. Soluția a fost însă contestată de părinți, iar în urma discuțiilor s-au căutat alte alternative. Așadar, conform noii decizii, elevii vor fi redistribuiți în mai multe locații: 9 clase vor fi amenajate în incinta Stadionului Municipal, 5 clase vor fi mutate în containere speciale instalate la Școala Gimnazială nr. 25 și o clasă va rămâne în clădirea nouă a Școlii „I. L. Caragiale”.

Părinții de la Școala 25 nu vor containere pe terenul de sport

Decizia ca cinci clase de la „Caragiale” să fie mutate în containere amplasate în curtea Școlii nr. 25 nu a fost primită bine de către părinții de aici. Aceștia spun că, odată montate construcțiile modulare pe terenul de sport, copiii nu vor mai avea acces la singurul loc unde ar fi putut face mișcare.

Locuitorii din Valea Aurie se adresează acum primarului Astrid Fodor, prin intermediul unei petiții online, semnată de peste 200 de persoane, prin care cer păstrarea terenului sintetic din Valea Aurie pentru copiii cartierului.

„Stimată Doamnă Primar, noi, locuitorii din cartierul Valea Aurie, vă scriem cu îngrijorare în legătură cu terenul sintetic unde copiii noștri se joacă și fac sport în fiecare zi. Am aflat că există intenția de a amplasa containere pe acest teren, iar pentru noi, părinți și bunici, dar mai ales pentru copiii cartierului, acest lucru ar însemna pierderea singurului loc unde se pot aduna în siguranță pentru joacă și mișcare. Terenul nu este doar un spațiu cu iarbă sintetică, ci un loc de întâlnire, de prietenie și de sănătate pentru cei mici. Îl folosesc zilnic, dar și în weekenduri, este o alternativă la timpul petrecut în fața ecranelor. Zona nu este potrivită pentru containere, aglomerând și mai mult strada”, este mesajul adresat primarului prin intermediul petiției.

Localnicii din Valea Aurie cer municipalității să păstreze liber terenul sintetic pentru copiii cartierului și să găsească un alt loc pentru containerele școlare. De asemenea, ei cer autorităților locale să îi consulte înainte de a lua decizii care schimbă viața comunității.