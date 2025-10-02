Senatul a adoptat, luni, 30 septembrie, un proiect de lege care completează Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Inițiativa aparține a trei deputați PSD, care susțin că actualele prevederi legale sunt mult prea restrictive pentru gospodarii care își ridică solarii în grădini.

În expunerea de motive, parlamentarii arată că, în forma actuală, Legea nr. 50/1991 impune obținerea unei autorizații de construire pentru ridicarea unui solar. Procedura presupune depunerea unei cereri la primărie, documentație tehnică întocmită de un arhitect, schițe și planuri detaliate, dar și încadrarea terenului în zonă agricolă conform Planului Urbanistic General.

În lipsa acestor documente, ridicarea unui solar este considerată contravenție, iar sancțiunile prevăzute de lege variază între 1.000 și 100.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. În plus, autoritățile pot solicita demolarea construcției neautorizate.

Inițiatorii proiectului au precizat că modificarea legislativă vine în sprijinul agricultorilor, în contextul în care statul a aprobat o schemă de ajutor de minimis de aproximativ 350 milioane de lei pentru perioada 2025-2027, prin Programul de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate („Programul Tomata”).

Pentru a intra în vigoare, proiectul adoptat de Senat trebuie să primească votul final în Camera Deputaților, care este for decizional.