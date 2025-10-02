Vlad Pascu, șoferul teribilist condamnat definitiv la 10 ani de detenţie pentru tragedia de la 2 Mai, a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie două cereri de recurs în casaţie, prin care solicită rejudecarea dosarului.

În faţa instanţei supreme urmează să fie analizate cele două aspecte: reducerea pedepsei în baza unui denunţ formulat la DIICOT, iar celălalt, efectuarea unei expertize toxice pentru a se stabili în ce măsură substanţele găsite în sângele său după accident i-au afectat capacitatea de conducere.

Cazul tragic s-a petrecut în dimineaţa zilei de 19 august 2023, când Pascu, aflat sub influenţa unor substanţe interzise, a intrat cu maşina într-un grup de pietoni pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai. În urma impactului, doi tineri au decedat, iar trei au fost răniţi. Autoritatea judiciară a stabilit şi că Pascu a părăsit locul accidentului, fiind ulterior depistat de forţele de ordine. Înainte să se urce la volan, acesta consumase droguri și alcool în exces.

La fond, Judecătoria Mangalia l‑a condamnat pe Pascu la 10 ani de închisoare pentru infracţiunile de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influenţa substanţelor şi părăsirea locului accidentului. Decizia a fost confirmată de Curtea de Apel Constanţa, care a respins apelurile ca nefondate şi astfel s‑a pronunţat condamnarea definitivă. Din pedeapsa totală, i s‑au scăzut cei doi ani pe care i‑a petrecut deja în arest preventiv.

În motivarea Curţii de Apel, s‑a subliniat că nu a reieşit din probe că Pascu ar fi acţionat cu intenţie de a ucide, ci că s‑a produs o faptă din culpă, necesitând o sancţiune severă în raport cu potenţialul pericol generat de comportamentul său în trafic.

Într-un episod recent, rejudecarea a fost amânată, după ce avocații lui Vlad Pascu au solicitat un termen suplimentar pentru analizarea dosarului. La termenul respectiv, tatăl inculpatului a fost prezent în sala de judecată, unde a susținut că fiul său era „neformat din punct de vedere al experienței de viață” la momentul producerii tragediei, subliniind că nu urmărește eliberarea acestuia.

Decizia Înaltei Curţi va fi definitivă și va pune punct definitiv disputei cu privire la posibilitatea rejudecării dosarului și la relevanţa celor două argumente aduse de apărare.

sursă foto – Gazeta de Sud