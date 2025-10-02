Într-un discurs susținut joi seara, în stațiunea rusească Soci, președintele Vladimir Putin a declarat că Federația Rusă își dorește o reluare integrală a relațiilor cu Statele Unite ale Americii.

Liderul de la Kremlin a subliniat că, în pofida divergențelor inevitabile dintre marile puteri, este în interesul ambelor națiuni să colaboreze.

Conform Mediafax, Vladimir Putin a făcut referire la administrația Donald Trump, menționând că a apreciat stilul mai transparent și lipsit de ambiguități adoptat de Washington.

„Președintele și echipa sa au fost deschiși în a opera ca actori raționali care acționează în interesul țării lor, la fel ca Rusia”, a declarat Vladimir Putin

Deși a recunoscut că între Moscova și Washington există diferențe semnificative de viziune și abordare, liderul rus a punctat că acest lucru este firesc în cazul statelor cu influență globală. Cu toate acestea, el a subliniat că dialogul și cooperarea ar trebui să aibă prioritate în fața confruntării.

Conform lui Vladimir Putin, refacerea completă a legăturilor cu Statele Unite rămâne o prioritate pentru administrația condusă de acesta, însă nu știe cu exactitate când sau dacă acest lucru se va întâmpla.

sursă foto – Vox.com