Într-un discurs susținut joi seara, în stațiunea rusească Soci, președintele Vladimir Putin a declarat că Federația Rusă își dorește o reluare integrală a relațiilor cu Statele Unite ale Americii.
Liderul de la Kremlin a subliniat că, în pofida divergențelor inevitabile dintre marile puteri, este în interesul ambelor națiuni să colaboreze.
Conform Mediafax, Vladimir Putin a făcut referire la administrația Donald Trump, menționând că a apreciat stilul mai transparent și lipsit de ambiguități adoptat de Washington.
„Președintele și echipa sa au fost deschiși în a opera ca actori raționali care acționează în interesul țării lor, la fel ca Rusia”, a declarat Vladimir Putin
Deși a recunoscut că între Moscova și Washington există diferențe semnificative de viziune și abordare, liderul rus a punctat că acest lucru este firesc în cazul statelor cu influență globală. Cu toate acestea, el a subliniat că dialogul și cooperarea ar trebui să aibă prioritate în fața confruntării.
Conform lui Vladimir Putin, refacerea completă a legăturilor cu Statele Unite rămâne o prioritate pentru administrația condusă de acesta, însă nu știe cu exactitate când sau dacă acest lucru se va întâmpla.
sursă foto – Vox.com
Ultima oră
- Vladimir Putin laudă politica externă a lui Donald Trump și cere reluarea relațiilor cu SUA 1 minut ago
- Șoferi revoltați din cauza noroiului adus pe carosabil din șantierul autostrăzii Boița – Făgăraș: „Ne este pusă în pericol siguranța!” o oră ago
- Mediașul, încă un atac virulent la adresa Transgaz: ”E o jignire la adresa orașului, copiilor și sportului” / video o oră ago
- Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri și a rănit alți trei, face tot posibilul să scape de închisoare 2 ore ago
- Drama unei sibience – chemată să ridice cadavrul fiului ei de la morgă după 10 luni: „Nu știam că e mort” 4 ore ago