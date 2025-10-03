accident pe dn1, la apoldu de sus – un pasager rănit după ce șoferul a pierdut controlul mașinii

Accident rutier pe DN1, la Apoldu de Sus. Un pasager a ajuns la spital.
În această dimineață, polițiștii rutieri au intervenit pe DN1, la kilometrul 335+200 de metri, în zona localității Apoldu de Sus, unde a avut loc un accident rutier.
Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat că, pe fondul carosabilului umed, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din județul Alba, care conducea un autoturism pe direcția Sebeș – Sibiu, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a ieșit în afara părții carosabile.
În urma impactului, pasagerul din autoturism, un bărbat de aceeași vârstă, tot din județul Alba, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și pentru a lua măsurile legale.
Traficul rutier în zonă se desfășoară normal. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.
