Vineri dimineață, polițiștii Biroului Rutier Sibiu au desfășurat o acțiune pentru creșterea siguranței în zona unităților școlare, în apropierea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu, între orele 07:20 și 08:10. Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor și combaterea parcărilor neregulamentare.

În mai puțin de o oră, polițiștii au aplicat 6 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.240 de lei, au reținut un permis de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

Unul dintre cazuri a vizat un bărbat de 42 de ani, domiciliat în județul Vâlcea, care a condus un autoturism pe strada Luptei în timp ce avea 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat cu o amendă de 2.025 de lei și a primit suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Totodată, 4 șoferi au fost sancționați pentru oprirea sau staționarea neregulamentară a autovehiculelor în zona școlii.

Polițiștii rutieri au transmis că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru protecția elevilor și asigurarea unui climat optim de siguranță în trafic, în special în proximitatea unităților de învățământ.