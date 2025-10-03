anaf confirmă oficial ca a preluat cota de jumătate din casa de pe bălcescu a lui klaus iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat preluarea cotei de ½ din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu, anterior deținut de familia fostului președinte Klaus Iohannis. Statul român a dobândit dreptul de coproprietate printr-o moștenire vacante.

Imobilul fusese pierdut definitiv de foștii proprietari printr-o sentință a Curții de Apel Brașov din 12 noiembrie 2015. ANAF precizează că foștii proprietari și-au dat acordul pentru accesul Agenției Județene de Finanțe Publice Sibiu în spațiul respectiv, fără a fi implicați direct în acest demers. În consecință, ANAF a preluat bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare.

„ANAF are obligația de a administra și valorifica bunurile care intră în patrimoniul statului, în strictă conformitate cu prevederile legale. În acest caz, instituția a acționat transparent și cu respectarea procedurilor, asigurând exercitarea drepturilor statului român ca proprietar”, a declarat Adrian Nica, președintele ANAF, relatează Mediafax.

Preluarea imobilului face parte din atribuțiile instituției de a gestiona bunurile statului, conform legii, asigurându-se astfel respectarea drepturilor statului român asupra proprietăților dobândite prin moșteniri vacante sau alte proceduri legale.