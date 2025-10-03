anaf nu ar avea indicii că familia iohannis va plăti datoria stabilită. va urma un nou proces

Noi probleme pentru familia Iohannis! Inspectorii ANAF i-au notificat pe cei doi pentru a preda imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu.

Prin avocat, aceștia au transmis că nu dețin cheia. Ca urmare, inspectorii ANAF au fost nevoiți să forțeze una dintre intrări. În interior a fost găsită și cheia mult căutată. Conform primelor informații, clădirea se află într-o stare avansată de degradare, aspect care i-ar putea reduce considerabil valoarea în eventualitatea unei licitații.

Pe lângă neclaritățile privind predarea proprietății, reprezentanții ANAF au semnalat și lipsa unui demers concret din partea familiei Iohannis privind plata datoriilor. Deși au solicitat explicații privind modul de calcul al sumei datorate, cei doi nu au făcut niciun pas spre achitarea efectivă a acesteia.

Conform PRO TV, Adrian Nica, șeful ANAF a concluzionat: „Până în prezent, nu există indicii că ar dori să plătească. Vom iniția procedurile legale și vom solicita inclusiv măsuri asiguratorii asupra bunurilor celor doi, pentru a garanta recuperarea prejudiciului.”

ANAF a anunțat oficial că a preluat, în baza hotărârii judecătorești, cota de ½ din imobilul din Sibiu care a aparținut familiei Iohannis până în 2015. Deși foștii proprietari au permis accesul autorităților, aceștia nu au participat direct la procedură, ceea ce a determinat schimbarea yalei pentru a se putea efectua preluarea și inventarierea bunurilor, în mod legal.

Familia Iohannis este obligată să returneze statului român 4,7 milioane de lei, sumă provenită din închirierea imobilului de pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu. La această datorie se adaugă dobânzi și penalități.