Registrul Auto Român (RAR) a transmis un mesaj clar pentru toți șoferii din România, în contextul apariției în ultimele zile a numeroase articole de tip clickbait și fake-news despre anvelopele de iarnă și legislația rutieră. În special, postările care anunțau modificări ale Codului Rutier sau avertizau asupra unor amenzi uriașe pentru cei care utilizează anvelope „all season” au generat confuzie.

RAR explică că legislația privind anvelopele de iarnă nu s-a schimbat în 2025 și că denumirea comercială „all season” nu oferă garanția că anvelopa este omologată pentru condiții de iarnă. Singurul criteriu legal este marcajul M+S, M.S. sau M&S, litere care semnifică „Mud” (noroi) și „Snow” (zăpadă).

Anvelopele de iarnă – când sunt obligatorii

Nu există o perioadă fixă pentru utilizarea anvelopelor de iarnă.

Acestea sunt obligatorii doar atunci când drumul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Legea nu merge dincolo de marcajul M și S și de definiția anvelopelor de iarnă conform OG nr. 5/2011 și OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Recomandări RAR pentru șoferi

RAR recomandă respectarea legislației și utilizarea responsabilă a anvelopelor, astfel:

Verificați anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului înainte de montare.

În cazul anvelopelor cu vechime de peste 4-5 ani, consultați un specialist pentru a identifica eventuale urme de uzură.

Anvelopele de iarnă, aflate în condiții optime, cresc aderența la carosabilul acoperit cu zăpadă și reduc distanța de frânare, oferind siguranță suplimentară.

Mitul „all season”

Denumirea „all season” este strict comercială și nu reprezintă un criteriu legal de omologare pentru drumurile acoperite cu gheață sau zăpadă. Singurul criteriu de conformitate este inscripția M+S, sub una dintre formele legale.

Sancțiuni legale

Lipsa anvelopelor de iarnă, atunci când condițiile de drum impun acest lucru, se sancționează conform clasei a IV-a de sancțiuni: 9-20 puncte-amendă.

RAR subliniază importanța utilizării anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea rămân mai moi la temperaturi sub 7-8°C, comparativ cu anvelopele de vară, menținând astfel aderența și controlul asupra vehiculului.

Autoritatea anunță că va continua să informeze publicul în mod transparent despre orice modificări legislative care pot afecta deținătorii de vehicule din România, pentru a preveni confuziile generate de articolele false sau înșelătoare.