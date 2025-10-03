Polițiștii orașului Călimănești au reținut, pe 2 octombrie, un bărbat de 37 de ani, pentru 24 de ore, în urma mai multor fapte penale constatate recent.

Potrivit anchetatorilor, la data de 9 septembrie, bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu emis pe numele său, deplasându-se la locuința fostei concubine. În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecție.

Totodată, pe 22 septembrie, în jurul orei 17:00, acesta ar fi condus un ATV neînmatriculat și neînregistrat pe raza orașului Călimănești, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și având o alcoolemie de peste 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Vâlcea, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale.

Autoritățile precizează că persoana reținută beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.