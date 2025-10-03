bolojan: „nu există nicio intenție de a crește tva sau taxele în 2026”

Premierul Ilie Bolojan a respins vineri speculațiile privind o posibilă creștere a TVA sau a altor taxe în anul 2026, subliniind că prioritatea Guvernului este colectarea eficientă a impozitelor existente și reducerea cheltuielilor publice, relatează Mediafax.

Întrebat dacă se ia în calcul o majorare a TVA sau a impozitului pe venit, Bolojan a declarat:

„Nu există astfel de calcule și niciun fel de intenție pe tema asta.”

Premierul a explicat că autoritățile trebuie să se concentreze pe încasarea impozitelor deja stabilite, pe limitarea cheltuielilor și pe reducerea costurilor acolo unde este necesar.

„Avem încă spații mari pentru a reduce cheltuielile, iar toți banii economisiți se pot folosi pentru a plăti mai puțin la dobânzi sau pentru a investi mai mult. Acestea sunt elementele de bază, dar nu avem în calcul deloc formule care să însemne creșteri de impozite anul viitor”, a adăugat Bolojan.

Astfel, Guvernul transmite un mesaj de stabilitate fiscală, liniștind contribuabilii că taxele existente nu vor fi majorate în 2026, iar resursele publice vor fi folosite mai eficient pentru investiții și reducerea cheltuielilor inutile.