Maria, o femeie de 91 de ani din Tilișca, vine des la Sibiu să vândă șosete de lână croșetate chiar de ea.

Deși are o vârstă venerabilă, nu se plânge de muncă. „Muncesc, ne trebuie bani. Pensia mea e doar de 1000 de lei. De ani de zile croșetez șosete. Le-am făcut pentru copii și nepoți, dar m-am gândit să le și vând. E sezonul lor, cu 50 de lei dau o pereche. Dar nu prea cumpără lumea”, spune ea.

Șosetele bunicuței nu sunt produse obișnuite. Totul începe în gospodăria familiei din Mărginimea Sibiului, unde oile dau lâna. „Noi avem oi. Tundem lâna, o spălăm bine, o pieptănăm, o dăm la tors și facem firul. Abia după aceea încep să lucrez. Pas cu pas, fiecare ochi e făcut cu mâna. Așa ies șosetele trainice, din lână curată”, povestește femeia.

Procesul e unul de durată, dar pentru Maria e mai mult decât o muncă: e tradiție. „Din tinerețe am învățat să croșetez. Am făcut pentru copii, pentru nepoți. I-am învățat și pe ei, ca să nu se piardă. Îmi place să lucrez, chiar dacă am 91 de ani. E pasiune, dar și nevoie.”

Deși nepoții o roagă să aibă grijă de sănătatea ei, Maria își păstrează obiceiul de a veni la Sibiu. „Ei au treabă cu oile, trebuie să le păzească. Mie îmi spun să nu stau în frig, dar eu nu pot să zac. Îmi place să fiu printre oameni și să simt că încă sunt folositoare.”