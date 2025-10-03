Municipalitatea sibiană a închis strada Rennes pentru lucrări la rețeaua de apă (DETALII AICI) și a transformat parțial strada Justiției în arteră cu dublu sens. Decizia ar fi trebuit să vină în sprijinul șoferilor care merg către Școala de Înot. În realitate lucrurile nu prea stau așa și asta din cauza locurilor de parcare oblice, de pe Justiției.

De marți, 30 septembrie și până în data de 24 octombrie 2025, pe strada Rennes, pe tronsonul cuprins între bulevardul Victoriei și strada Zaharia Boiu, constructorul contractat de SC Apă Canal SA face lucrări de reabilitare a rețelei de apă (DETALII AICI). Intervențiile necesită închiderea completă a traficului pe această porțiune, fiind asigurat doar accesul locuitorilor către proprietăți.

În aceste condiții, Primăria a schimbat temporar regimul de circulație pe strada Justiției, pe porțiunea dintre Victoriei și Zaharia Boiu.

Astfel pe strada Justiției traficul se va desfășura în dublu sens pe sectorul cuprins între străzile Zaharia Boiu și B-dul Victoriei, nemaifiind permisă parcarea pe locurile dinspre Palatul de Justiție.

”De asemenea, la intersecția străzii Justiției cu str. Z. Boiu va fi interzis virajul la stânga spre Hotel Ramada – astfel, se creează un culoar pentru cei ce se deplasează spre str. Școala de Înot, care vor avea prioritate de trecere față de conducătorii auto ce se deplasează dinspre Școala Regina Maria spre str. Rennes”, au transmis cei de la Primărie.

Locurile de parcare încurcă pe toată lumea

Municipalitatea a omis un lucru esențial atunci când a decis instaurarea de dublu sens pe Justiției. Conducătorii auto care ”coboară” dinspre Victoriei către Zaharia Boiu, se lovesc la propriu de o problemă majoră.

Locurile de parcare de pe partea dreaptă, au devenit capcană atât pentru cei aflați în trafic cât și pentru șoferii care le folosesc. Faptul că ele sunt ”înclinate” către sensul opus, îi determină pe cei care le folosesc să iasă fix pe contrasens, expunându-se la un pericol imens.

După ce efectuează această manevră, ajung la mila celor de pe sensul de urcare către Victoriei, sens care este mai tot timpul plin de mașini.

O altă problemă ține și de lățimea sensului dinspre Victoriei către Zaharia Boiu. Acesta devine neîncăpător pentru că nu toți șoferii parchează regulamentar, iar unele mașini rămân cu spatele în stradă, încurcând efectiv traficul rutier. Au apărut și accidentele în zonă, dar din fericire vorbim de tamponări ușoare.

În aceste condiții, Primăria ar trebui să rezolve cât mai rapid această situație: soluția cea mai simplă este interzicerea parcării autoturismelor pe sensul de coborâre pe Justiției dinspre Victoiei către Zaharia Boiu.