O clinică medicală privată ar urmă să se construiască pe strada Bâlea din municipiul Sibiul. Beneficiarul proiectului a depus la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) documentația necesară în vederea obținerii avizului de mediu. Clinica ar urma să se construiască în 3 ani.

O clădire înaltă de 25 metri se va construi pe strada Bâlea, între străzile Șerbota și Fabricii, și va deservi o clinică medicală privată. Potrivit memoriului de prezentare depus la Agenția de Mediu, aceasta va avea regimul de înălțime S+P+5E+Er. „Proiectul are drept scop dezvoltarea spațiului urban aferent localității Sibiu, completarea cu dotări specializate de asistență de sănătate privată”, se arată în memoriu.

În subsolul clădirii vor fi amenajate spații tehnice și locuri de parcare, în timp ce parterul va fi folosit pentru zonele de recoltare, imagistică și alte spații conexe. La etajele superioare vor exista laboratoare, cabinete medicale, birouri și spații pentru spitalizare de zi. Potrivit datelor din proiect, clinica va avea 125 de angajați și 26 paturi disponibile pentru spitalizare de zi.

Accesul pietonal la clinică se va face din strada Bâlea, iar accesul către parcări se va face atât din strada Șerbota, cât și din strada Bâlea. În total se vor construi 33 de locuri de parcare, 11 dintre ele supraterane, iar 22 la subsol. Se vor amenaja inclusiv locuri pentru parcarea bicicletelor – 33 la număr. Potrivit proiectului, nu sunt necesare modificări ale străzilor publice existente. Pe terenul de peste 1.900 metri pătrați, pe lângă clinica medicală și locurile de parcare, se vor planta arbori și se vor amenaja spații verzi.

Din punct de vedere arhitectural, clădirea ar urma să fie încadrată în caracterul zonei. Se vor folosi „materiale moderne, alb, gri și sticlă. Volumetria va fi modernă, simplistă, fără acoperișuri înclinate sau culori stridente”.

Valoarea estimativă a investiției este de 11.284.000 lei, iar durata necesară pentru execuția proiectului este estimată la 36 de luni. Beneficiarul proiectului a obținut, până la acest moment, avize de la Apă Canal, cât și de la Electrica. De asemenea, Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat de consilierii locali anul trecut. În aceeași zonă se construiește și un nou magazin Lidl.