Consulul Germaniei la Sibiu, Wiebke Oeser, a declarat, cu prilejul recepției organizate pentru Ziua Unității Germane, că anul 2025 vine cu provocări semnificative pentru întreaga Europă, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor de la frontierele estice ale Uniunii Europene.

„La începutul lunii mai a acestui an, soțul meu și cu mine am întreprins prima noastră călătorie în România. În Germania se afla în curs de formare un nou guvern federal, iar aici, în România, aveau loc alegeri după cele anulate anterior. Războiul de agresiune din țara vecină trecea în anul al patrulea, iar securitatea la frontierele externe estice ale Europei se afla în centrul atenției”, a subliniat consulul, scrie Agerpres.

Wiebke Oeser a evidențiat importanța coeziunii în acest context și a apreciat rolul României în consolidarea securității regionale: „Și dumneavoastră, care aici, în proximitatea Carpaților, vegheați la securitatea Europei – vă mulțumim. Angajamentul dumneavoastră, aceste relații bune bazate pe încredere, formează o temelie puternică pentru prietenia germano-română.”

Oficialul a salutat și parcursul european al României, amintind că, începând cu 1 ianuarie 2025, țara este membru deplin al spațiului Schengen. De asemenea, consulul a subliniat consolidarea relațiilor bilaterale dintre Germania și România, marcate în acest an de vizita de stat a președintelui României, Nicușor Dan, la Berlin și de celebrarea a 145 de ani de relații diplomatice între cele două state.