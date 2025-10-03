controale în forță la sibiu: patroni amendați pentru folosirea ilegală a zilierilor

În perioada 7 iulie – 19 septembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Sibiu a desfășurat acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea legislației referitoare la activitățile ocazionale desfășurate de zilieri. Controalele au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și securitatea și sănătatea în muncă.

Obiectivele principale ale campaniei au fost:

verificarea modului în care beneficiarii respectă prevederile legale privind securitatea și sănătatea zilierilor,

utilizarea corectă a echipamentelor de muncă și a echipamentelor individuale de protecție,

respectarea obligațiilor privind Registrul electronic de evidență a zilierilor,

respectarea duratei activităților ocazionale prevăzute de lege,

interzicerea folosirii zilierilor pentru activități nepermise de lege.

În cadrul controalelor, inspectorii ITM Sibiu din Compartimentul Relații de Muncă și cei din Serviciul Securitate și Sănătate în Muncă și Supravegherea Pieței au verificat 2 operatori economici, care au utilizat 25 de persoane cu statut de zilieri. În urma verificărilor, au fost constatate 11 neconformități, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere într-un termen determinat.

Sancțiuni aplicate:

2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 14.000 lei: 6.000 lei pentru transmiterea cu întârziere a datelor privind 6 zilieri în Registrul electronic, 8.000 lei pentru neprezentarea documentelor referitoare la zilieri.

8 avertismente scrise.

Cele mai frecvente nereguli constatate:

folosirea zilierilor pentru activități de muncă calificată,

lipsa evidenței orelor de început și sfârșit a programului de lucru la punctul de lucru al operatorului economic,

lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor.

ITM Sibiu subliniază că toate neregulile identificate trebuie remediate în termenul stabilit, iar inspectorii vor monitoriza respectarea prevederilor legale pentru protecția zilierilor.