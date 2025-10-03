copac prăbușit peste o mașină pe drumul spre păltiniș: șofer de 29 de ani, rănit grav

Un tânăr în vârstă de 29 de ani a fost transportat la spital în stare gravă după ce vineri seară un copac a căzut peste mașina în care se afla. Evenimentul a avut loc pe drumul spre Păltiniș.

Accidentul s-a petrecut vineri seara pe drumul județean către Păltiniș. Un copac a căzut peste o mașină. La fața locului au intervenit polițiștii și echipajele medicale. De asemenea în zonă se afla drumarii care deszăpezesc drumul.

“Din verificările efectuate de către polițiști sosiți la fața locului a rezultat faptul că peste un autoturism condus pe DJ 106 A, de către un bărbat în vârstă de 29 de ani, domiciliat în Tălmaciu, a căzut un copac de pe marginea drumului, din cauza condițiilor meteo nefavorabil”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma evenimentului, conducătorul auto a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. El a fost ajutat să iasă din mașina de către alți participanți la trafic.

“În autoturism a rămas blocat un bărbat în vârstă de 29 de ani care a fost extras de ceilalți participanți la trafic până la sosirea forțelor de intervenție. Acesta a fost preluat ulterior de echipajul medical. A suferit un traumatism cranian sever. Este transportat la UPU Sibiu conștient”, informează ISU Sibiu.

Echipajul de descarcerare va acționa pentru degajarea copacului căzut pe autoturism și pentru degajarea altor doi copaci căzuți pe carosabil. Condițiile de intervenție sunt îngreunate de zăpada depusă pe carosabil.

Traficul la fața locului se desfășoară în mod alternativ, în special din cauza condițiilor meteo, respectiv ninsoare și mai mulți copaci căzuți pe carosabil.

De asemenea, în zonă acționează utilaje de deszăpezire, pentru degajarea și curățarea carosabilului.

Poliția roagă conducătorii auto să de deplaseze cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo.