barbat cu par scurt și ten deschis, îmbrăcat casual, poza de identitate, imagine neclară, fotografie de la ora de sibiu.

Forin Aliman, un bărbat în vârstă de aproape 40 de ani, cu dizabilități, a dispărut de mai bine de o lună, iar familia sa trăiește momente de neliniște. Tatăl său a declarat a sesizat dispariția la poliție, însă a fost sfătuit să aștepte.

Potrivit tatălui, Florin a plecat din cartierul Gușterița înainte de sărbători, unde a stat aproximativ două, trei luni. Ulterior, s-a mutat la Rușciori, unde a fost angajat la o fermă. A rămas acolo până în ziua de Florii, când patronul l-a sunat pe tatăl său și i-a spus că fiul a plecat și nu s-a mai întors.

De atunci, familia nu a mai primit niciun semn de viață. Tatăl spune că Florin mai pleca uneori, dar se întorcea de fiecare dată. Ultimul contact telefonic a fost chiar în ziua de Florii. „Sunt părinte și trebuie să fac ceva pentru el. Am dat dispariția la poliție, dar mi s-a spus să aștept. Copilul meu are dizabilități și nu mai știm nimic de el de atunci”, a spus tatăl lui Florin.

Oricine are informații despre Florin Aliman este rugat să îl contactez pe tatăl acestuia, la numărul de telefon 074 116 0679.

