Forin Aliman, un bărbat în vârstă de aproape 40 de ani, cu dizabilități, a dispărut de mai bine de o lună, iar familia sa trăiește momente de neliniște. Tatăl său a declarat a sesizat dispariția la poliție, însă a fost sfătuit să aștepte.

Potrivit tatălui, Florin a plecat din cartierul Gușterița înainte de sărbători, unde a stat aproximativ două, trei luni. Ulterior, s-a mutat la Rușciori, unde a fost angajat la o fermă. A rămas acolo până în ziua de Florii, când patronul l-a sunat pe tatăl său și i-a spus că fiul a plecat și nu s-a mai întors.

De atunci, familia nu a mai primit niciun semn de viață. Tatăl spune că Florin mai pleca uneori, dar se întorcea de fiecare dată. Ultimul contact telefonic a fost chiar în ziua de Florii. „Sunt părinte și trebuie să fac ceva pentru el. Am dat dispariția la poliție, dar mi s-a spus să aștept. Copilul meu are dizabilități și nu mai știm nimic de el de atunci”, a spus tatăl lui Florin.

Oricine are informații despre Florin Aliman este rugat să îl contactez pe tatăl acestuia, la numărul de telefon 074 116 0679.