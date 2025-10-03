tractorist din roșia și șofer din mediaș picați în filtre ale poliției. au probleme mari cu codul rutier

Doi șoferi prinși băuți și fără permis, pe drumurile din județul Sibiu.

Polițiștii sibieni au depistat, în ultimele 24 de ore, doi bărbați care conduceau autovehicule pe drumurile publice, deși nu aveau permis și se aflau sub influența alcoolului.

Primul caz a fost înregistrat miercuri, 2 octombrie, în jurul orei 18:00, în localitatea Roșia. Un tractor agricol condus pe DJ 106S de un localnic de 41 de ani a fost tras pe dreapta de polițiștii rutieri. Verificările au arătat că bărbatul nu deținea drept de a conduce autovehicule, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările continuă la Secția nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr.

Un al doilea caz a fost înregistrat în noaptea de joi, 3 octombrie, în jurul orei 01:20, în municipiul Mediaș. Polițiștii rutieri au oprit un autoturism condus de un localnic de 33 de ani. Și în acest caz, verificările au arătat că șoferul nu avea permis, iar testul alcoolscopic a arătat o valoare de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de probe biologice. Dosarul a fost preluat de Biroul Rutier Mediaș.

În ambele situații, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.