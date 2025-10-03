Condusă la pauză de Minerul Lupeni, Inter Sibiu a remontat în repriza secundă și a câștigat cu 2-1, reușind trei puncte mari în lupta pentru play-off-ul din Liga 3.

Fără victorie în ultimele două etape, Inter avea nevoie de un succes în disputa contra Lupeniului, una din contracandidatele la play-off.

Lupeni a deschis scorul pe Municipal în minutul 13, când după o gafă caraghiaosă în defensivă, Țipac a marcat în proprie poartă și l-a suprins pe portar.

Sibienii au restabilit egalitatea în minutul 65 prin Mercioiu, după acțiunea lui Bîrsan. Inter a dat lovitura în minutul 90, când Rotar a marcat golul victoriei, după o pasă decisivă de la Onețiu. Inter a serbat astfel trei puncte extrem de prețioase.

Antrenorul Călin Moldovan își propune formarea unei echipe redutabile la nivel de Liga 3. ”Putem spune că suntem pe drumul cel bun în ceea ce primește formarea și consolidarea unei echipe competitive. Trebuie ținut cont de faptul că noi suntem un lot nou, o echipă nouă, care are în componență foarte mulți jucători tineri, unii chiar debutanți la nivel de seniori sau la nivelul ligii a treia. Cel mai important lucru este că echipa progresează de la meci la meci, evoluțiile jucătorilor păstrează un trend ascendent, dându-le astfel încredere că ceea ce fac la antrenamente și la jocuri este bine. Obiectivul principal al acestui sezon este formarea unei echipe puternice de Liga 3, care să impună respect pe teren, lucru pe care până acum spun eu că l-am reușit. Dar în același timp este clar că ne dorim și facem tot posibilul să terminăm în primele patru clasate, să prindem play-off-ul” a anunțat antrenorul Călin Moldovan, într-un interviu acordat recent paginii oficiale a clubului.

Cu 11 puncte din 7 jocuri, Inter a revenit momentan pe locul 4, poziție de play-off la finalul sezonului regular.

INTER: Toderean – Bărculeț, Ștefan, Țipac, Timiș, Chirilă, B. Lazăr (Onețiu 73), Veștemean (Mitran 46), A. Bîrsan (Cișmaș 77), Bârză, Mercioiu (Rotar 73).