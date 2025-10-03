lucrări ilegale într-un apartament din centrul sibiului: proprietarul, condamnat

Un sibian a fost condamnat, luna trecută, de Judecătoria Sibiu la plata unei amenzi penale după ce, pe parcursul anilor 2022 și 2023, a efectuat o serie de lucrări de renovare în apartamentul pe care îl deține pe Calea Dumbrăvii. Imobilul în care se află apartamentul este situat în Zona Construită Protejată a orașului, motiv pentru care, pentru lucrările efectuate, omul avea nevoie de aviz de la Direcția de Cultură.

În perioada martie 2022 – februarie 2023, un sibian a efectuat o serie de lucrări în apartamentul pe care îl deține într-un imobil aflat pe Calea Dumbrăvii la numărul 12. Acesta a demolat parțial tavanul și un zid interior, mărind un gol de ușă, iar la nivelul podului a efectuat o recompartimentare cu pereți din bucăți de rigips, obținând astfel un hol, două camere și o baie. A făcut intervenții și la acoperiș, unde a montat 6 ferestre tip velux, apoi a retencuit toate camerele interioare. Toate aceste lucrări au fost efectuate în cadrul unui imobil care se află, conform PUG Sibiu, în Zona Construită Protejată (ZCP) – Măierimea Porții Cisnădiei.

Bărbatul nu a solicitat aviz de la Direcția de Cultură pentru aceste lucrări, astfel că a fost „vizitat”, mai întâi, de Poliția Locală. Agenții locali au făcut prima constatare la finalul lunii martie 2022, când bărbatul se afla la început cu lucrările. Apoi, în februarie 2023, omul a primit și vizita organelor de cercetare penală.

Primăria Sibiu a confirmat faptul că bărbatul nu a depus documentație pentru intrare în legalitate, cu privire la efectuarea vreunor lucrări la acest apartament, nu a obținut certificat de urbanism și nici autorizație de construire/desființare. De asemenea, la interpelarea organelor de cercetare penală, Direcția Județeană pentru Cultură a comunicat faptul că nu s-a emis niciun aviz pentru lucrările executate de bărbat la apartamentul de pe Calea Dumbrăvii nr. 12.

Fapta comisă întrunește, potrivit rejust.ro, „elementele constitutive ale infracțiunii de executarea, fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcții reprezentând monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate, prevăzută de art. 24 lit. a) din Legea 50/1991”. Potrivit normei de incriminare, acestea constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoarea de la 3 luni la un an sau cu amendă penală.

La finalul lunii septembrie a acestui an, bărbatul, care și-a recunoscut fapta, a fost condamnat de instanță la pedeapsa amenzii penale de 3.500 lei (100 zile-amendă x 30 lei/zi-amendă). El are termen 3 luni să plătească amenda. Dacă nu va face acest lucru, riscă închisoarea. Pe lângă amendă, sibianul va trebui să achite 2.400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat. De asemenea, instanța a respins cererea Ministerului Culturii de a-l obliga pe bărbat să desființeze lucrările de construcție efectuate și să readucă imobilul la starea inițială.