mașină în flăcări într-o intersecție din terezian / video foto

O mașină a fost cuprinsă de flăcări într-o intersecție din Sibiu. Pompierii au intervenit să stingă incendiul.

UPDATE

Pompierii transmit că incendiul a fost lichidat. Se lucrează pentru stabilirea cauzei probabil de izbucnire a incendiului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni intervin de urgență, în municipiul Sibiu la intersecția străzilor Rusciorului, Cameliei și Bagdazar, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă generalizat la un autoturism.

„La fața locului se acționează cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD. Autoturismul este cuprins în totalitate de flăcări. Se acționează pentru stingerea incendiului”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Nu sunt semnalate victime.

Revenim cu detalii!