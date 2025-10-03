meditații gratuite pentru bac la ulbs pentru elevii de liceu din sibiu: graficul pe discipline

Elevii liceelor din Sibiu pot participa la meditații gratuite la matematică, oferite de profesori universitari, la Universitatea „Lucian Blaga”.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a transmis, într-o informare pentru profesorii de matematică și elevii din clasele a XI-a și a XII-a din județ, că Facultatea de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică, oferă meditații gratuite la matematică liceenilor care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat.

„Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Departamentul Calculatoare și Inginerie electrică realizează pregătiri gratuite la matematică pentru BAC și examenul de admitere”, anunță ISJ pe site-ul instituției.

Liceenii vor face pregătire la matematică cu profesori universitari în perioada 18 octombrie 2025 – 9 mai 2026. Printre temele studiate se numără: progresii, funcții, operații cu numere reale, matrici și determinanți, polinoame, integrale și elemente de combinatorică. Orele de pregătire vor fi susținute de profesorii: prof. dr. ing. Florea Adrian, lector unic. dr. Țincu Ioan, conf. dr. ing. Popescu Lizeta și șef lucr. dr. ing. Neghină Mihai.

Pregătirea se va face în format fizic, cu participare față în față, la sediul ULBS. Programul complet de pregătire poate fi accesat aici.