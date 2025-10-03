mesaje lipite pe casa lui iohannis, confiscată de anaf: „borfașilor, dați, bă, banii înapoi!”

Mai multe mesaje au fost lipite pe geamurile casei fostului președinte Klaus Iohannis, situată pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29. Este vorba despre imobilul asupra căruia ANAF a impus o executare silită, aparținând familiei fostului șef de stat.

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost evacuat din casa sa din centrul Sibiului, după ce Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus în aplicare executarea silită. Decizia vine în urma hotărârii instanței, care a anulat certificatul de moștenitor folosit la dobândirea imobilului.

În urma executării silite, mai multe bilețele au fost lipite pe geamurile casei fostului președinte Klaus Iohannis. ”Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” și ”Vreau să cumpăr. Sună-mă” sunt două dintre mesajele care au fost lipite pe geamurile clădirii.

Reamintim că pe lângă pierderea casei, fostul șef de stat are de achitat aproape un milion de euro către ANAF, sumă ce reprezintă contravaloarea lipsei de folosință pentru perioada 1999–2015, când imobilul a fost închiriat către o bancă. La această sumă se adaugă dobânzi și penalități.

