ninge în continuare la bâlea lac. zăpadă de aproape 20 de centimetri / video

Cel mai mare strat de zăpadă din județul Sibiu este înregistrat la Bâlea Lac, unde măsoară 19 centimetri, potrivit datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie. Stațiunea se află la peste 2.000 de metri altitudine, în Munții Făgăraș, scrie Agerpres.
În Păltiniș, la peste 1.400 de metri în Munții Cindrel, stratul de zăpadă este mult mai redus, de doar 3 centimetri.
Accesul la aceste stațiuni diferă semnificativ: la Păltiniș, turiștii pot ajunge exclusiv pe șosea, în timp ce la Bâlea Lac, urcarea se poate face fie cu mașinile echipate pentru iarnă pe Transfăgărășan, fie cu telecabina, atunci când condițiile meteo permit.
