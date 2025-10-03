„o mârșăvie premeditată”: profesorii sibieni ies în stradă după ce guvernul amână plățile câștigate în instanță și taie posturi

Guvernul a decis amânarea pentru anul 2026 a plății sumelor câștigate în instanță de angajații din educație. Decizia afectează diferențele salariale recunoscute de stat prin hotărâri judecătorești definitive. Președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu, Leonard Stancu, consideră decizia ca fiind „o mârșăvie” și anunță pichetări și posibile proteste.

Președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar (SIP) Sibiu, Leonard Stancu, a calificat situația drept „o mârșăvie”, afirmând că autoritățile au tergiversat intenționat procedura pentru a putea anunța ulterior amânarea plății. „Am constatat mârșăvia asta. Au ținut colegele – secretarele – într-o presiune grea, să facă calcule, au cerut documente suplimentare, astfel încât să treacă ceva timp ca să poată apela la această mârșăvie și să amâne plata pentru anul viitor”, a spus acesta.

Potrivit liderului sindical, fondurile fuseseră deja transferate la inspectoratele școlare, iar școlile finalizaseră raportările cerute. Cu toate acestea, printr-o decizie de ultim moment, Guvernul a ales să amâne nu doar plățile efective, ci și dobânzile aferente acestora. „Este a doua lovitură dată sistemului, singurul sistem ocupațional care suportă consecințele măsurilor de austeritate. Este profund nedrept”, a adăugat Stancu.

Proteste în pregătire

În replică, sindicaliștii anunță proteste la nivel național. SIP Sibiu va participa la pichetările deja programate în fața Ministerului Educației, dar are în vedere și acțiuni proprii în plan local. „Vom picheta sediul Ministerului de Finanțe, iar miercuri continuăm pichetarea săptămânală la Ministerul Educației. La Sibiu vom face atunci când vom decide, în principiu încercăm să organizăm o mișcare sincronizată la nivel național.Urmează să vedem. Pichetările sunt limitate la maximum 250 de persoane, dar mesajul nostru trebuie să fie clar”, a spus acesta.

Această decizie guvernamentală vine într-un moment sensibil pentru sistemul de educație. După luni de promisiuni și revendicări salariale, inclusiv greva generală din 2023, personalul didactic și nedidactic aștepta în sfârșit plata sumelor câștigate în instanță – bani care fuseseră deja recunoscuți și bugetați.

Pe lângă educație, sunt afectate și alte categorii de bugetari, însă în acest domeniu efectele sunt resimțite cu atât mai acut, cu cât încrederea în autorități este deja subminată.