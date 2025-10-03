Un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Cisnădie, a fost reținut de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr pentru încălcarea unui ordin de protecție emis de Judecătoria Sibiu.
Potrivit anchetatorilor, la data de 21 septembrie, în jurul orei 20:30, bărbatul s-ar fi deplasat la locuința părinților săi din localitatea Daia, ar fi pătruns în curte și i-ar fi amenințat cu acte de violență, încălcând astfel măsurile impuse prin ordinul de protecție valabil timp de 9 luni, emis pe 21 mai 2024.
În baza probatoriului administrat, la data de 2 octombrie, polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și l-au escortat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sibiu. Acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor.
Pe tot parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.
Ultima oră
- Simion le cere românilor să își închidă conturile de pe Netflix 3 minute ago
- Zi de coșmar pentru două femei din Cisnădie și Săliște: una jefuită de soț, alta bătută de frate 23 de minute ago
- Vânat de autoritățile din Polonia, capturat de polițiști la Alțâna 26 de minute ago
- Ordin de protecție ignorat: cisnădian reținut după ce și-a amenințat familia 28 de minute ago
- Doi șoferi prinși fără permis și beți criță: unul pe tractor, altul cu mașina 30 de minute ago