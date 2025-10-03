Fenomenele hidrometeorologice au produs, joi și vineri, pagube semnificative în 27 de localități din șapte județe și în municipiul București. Furtunile au doborât peste 100 de copaci, au avariat un panou publicitar și au afectat peste 100 de autoturisme.

Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), în urma fenomenelor meteorologice, au fost necesare intervenții pentru evacuarea apei dintr-o casă și patru curți inundate, degajarea a 107 copaci prăbușiți, a unui panou publicitar și a patru elemente de construcție, precum și pentru gestionarea a 100 de autoturisme avariate.

Autoritățile recomandă cetățenilor prudență sporită. Este indicat să se evite deplasările inutile, să nu se traverseze cursurile de apă, să se asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să se stea departe de arbori, stâlpi sau panouri publicitare. De asemenea, contactul cu cablurile electrice căzute este strict interzis, iar în caz de urgență trebuie apelat numărul unic 112.

DSU amintește că pe platforma fiipregatit.ro sunt disponibile ghiduri utile pentru situații de urgență, inclusiv pentru furtuni și inundații, adaptate și pentru copii și adolescenți.

Autoritățile subliniază că sunt mobilizate și pregătite să intervină, dar siguranța depinde și de responsabilitatea fiecărui cetățean. Detalii suplimentare despre codurile de ploi, vânt și ninsori pot fi consultate pe pagina oficială a DSU și pe www.meteoromania.ro.