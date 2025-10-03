Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în acest an ar putea exista o nouă rectificare bugetară și un consens între liderii coaliției de guvernare pentru ca subvențiile acordate partidelor să fie reduse, cel mai probabil prin suspendarea plății în ultima lună a anului. Aceasta ar însemna o reducere de aproximativ 10% din suma anuală destinată partidelor.

„Subvențiile se stabilesc prin buget. Pentru anul acesta vom mai avea o rectificare și poate se ajunge la un consens ca pe ultima lună să nu se mai acorde subvențiile, ceea ce înseamnă o reducere de 10%”, a explicat Bolojan la Palatul Victoria, relatează Digi24.

Premierul a adăugat că reforma administrației centrale și locale ar putea aduce economii semnificative la bugetul de stat, estimate la cel puțin 10 miliarde de lei. „Efectele acestor măsuri se vor vedea în anul viitor și ar putea reprezenta aproximativ 1% din PIB. La reducerile din administrație, o diminuare de 10% pe administrația centrală și locală ar însemna cel puțin 10 miliarde de lei”, a precizat Bolojan.

Acesta a subliniat că, în contextul unei perioade de restriște, este important ca toate entitățile finanțate de stat, inclusiv partidele politice și parlamentarii, să participe la efortul de economisire. „Anul acesta a fost deja o tăiere de 40%. Cred că partidele pot funcționa cu subvenții mai mici și sunt un susținător al acestei abordări”, a spus premierul.

Bolojan a mai precizat că adoptarea pachetului de reforme administrative, denumit „pachetul 3”, ar putea fi finalizată în această lună, dacă se ajunge la consens între partidele coaliției. „Când ești într-o coaliție de patru partide, deciziile nu se iau ușor, dar dezbaterea este benefică pentru a ajunge la cele mai bune soluții. Pe administrație, lucrurile sunt rezolvate și sperăm ca săptămâna viitoare să avem o decizie finală”, a adăugat el.

Potrivit datelor publice, PSD și AUR au încasat cei mai mulți bani din subvenții în acest an, iar reducerea propusă ar urma să afecteze toate partidele proporțional cu sumele stabilite prin lege.