Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că aproape 10.000 de jandarmi asigură în prezent paza la diferite obiective. El propune ca 20-30% dintre aceștia să fie retrași de la pază și să fie trimiși în stradă, pentru a crește ordinea și siguranța publică în zonele cu probleme.

„Este nevoie de o reformă a ordinii publice. Dacă reducem numărul jandarmilor din pază și îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine și siguranță publică acolo unde este nevoie”, a afirmat premierul.

El a subliniat și necesitatea integrării sistemelor de dispecerate, astfel încât resursele să fie folosite mai eficient, iar supravegherea să fie mai eficientă.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut luni întâlniri cu structurile operative ale MAI, cu sindicaliști și cu primari, pentru a discuta despre reforma instituției. Oficialii vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri și creșterea vârstei de pensionare, însă au transmis că nu vor exista disponibilizări.