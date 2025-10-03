„Am promis și m-am ținut de cuvânt: medieșenii au din nou acces la servicii de expertiză medicală la ei acasă.” – Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu

Locuitorii din Mediaș și din nordul județului Sibiu nu mai sunt nevoiți să bată drumuri lungi până la Târnăveni (jud. Mureș) sau Sibiu pentru o simplă consultație. După mai bine de jumătate de an în care a fost închis, cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă din Mediaș funcționează din nou și își reia rolul esențial pentru comunitate.

Redeschiderea acestui cabinet a fost posibilă în urma mai multor vizite și discuții purtate în ultimele luni la Ministerul Muncii. Deputatul Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a subliniat sprijinul primit de la doamna Simona Bucura-Oprescu, fost ministru social-democrat al muncii, precum și de la actualul ministru Florin Manole (PSD), care au contribuit decisiv la găsirea soluției pentru reluarea activității.

„Această reușită este dovada că, atunci când există perseverență și colaborare, se găsesc soluții pentru problemele reale ale oamenilor. În ultimele luni am avut mai multe întâlniri și discuții, chiar în cabinetul miniștrilor muncii, atât cu doamna Simona Bucura-Oprescu, fost ministru, cât și cu domnul Florin Manole, actualul ministru al muncii, iar împreună am reușit să deblocăm această situație și să redeschidem cabinetul din Mediaș”, a declarat Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu.

În prezent, un medic a fost delegat la cabinetul din Mediaș, iar demersurile continuă pentru ca acesta să fie prezent săptămânal și nu doar o dată pe lună, așa cum se întâmplă în prezent.

“Am promis că mă voi implica și că voi rămâne aproape de comunitate, iar astăzi arătăm că promisiunile devin realitate. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestei situații importante pentru medieșeni și pentru locuitorii din nordul județului Sibiu”, a adăugat Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu.

Cabinetul are un rol vital pentru persoanele care au nevoie de evaluarea capacității de muncă, stabilirea gradului de invaliditate, acordarea pensiei de invaliditate sau monitorizarea periodică a celor aflați în sistem. Pentru mulți oameni cu nevoi speciale sau afecțiuni medicale grave, existența acestui cabinet în Mediaș înseamnă sprijin, siguranță și soluții aproape de casă.