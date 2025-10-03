Un bărbat de 37 de ani din București a fost salvat vineri seară de echipa Salvamont Sibiu, după ce s-a rătăcit în zona Căldării Laița, în munții Făgăraș. Turistul a pornit singur pe traseu, fără echipament corespunzător, iar ninsoarea abundentă și ceața densă l-au făcut să greșească coborârea din Strunga Doamnei.

Alertat că s-a pierdut, bărbatul a sunat la 112. Salvamontiștii l-au găsit ușor hipotermic și l-au transportat în siguranță la baza din Bâlea Lac.

„Din cauza lipsei de echipament și a experienței insuficiente în condiții de iarnă, turistul a ajuns în firul Căldării Laița, într-o zonă extrem de periculoasă. Din fericire, a fost recuperat la timp”, a declarat Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.

Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor majore din această perioadă și recomandă turiștilor să evite traseele alpine pe timp de ninsoare, vânt puternic și vizibilitate redusă.