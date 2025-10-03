s-au alocat banii pentru “lotul 6” al autostrăzii sibiu - pitești. costă peste 500 de milioane lei

Ministerul Transporturilor a aprobat proiectul pentru modernizarea DN 73C, tronsonul Tigveni – Râmnicu Vâlcea, cunoscut ca „Lotul 6” al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Drumul național, cu o lungime de 13 kilometri, va fi modernizat în 14 luni, iar valoarea investiției este estimată la aproximativ 650 de milioane de lei, potrivit documentelor consultate de Economedia.

Proiectul este considerat esențial în contextul lucrărilor avansate pe lotul 4 Curtea de Argeș – Tigveni al Autostrăzii A1. DN 73C, între Curtea de Argeș și Râmnicu Vâlcea, este un drum degradat și are restricții pentru camioane grele. Modernizarea sa va prelua o parte din traficul rutier major care se va muta de pe tronsonul de autostradă, asigurând condiții optime de circulație și sporind siguranța participanților la trafic, scrie Economedia.

Practic, în a doua parte a anului viitor, deschiderea lotului PORR (10 km), cu tunelul de la Curtea de Argeș, va reduce distanța de parcurs pe DN 73C, însă fără a permite traficul greu. În martie 2024, fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța că licitația va fi lansată cel târziu vara trecută.

Pentru primul tronson al Lotului 6, Curtea de Argeș – Tigveni, CNAIR a primit opt oferte pentru contractul de proiectare și execuție.

Conform documentației, modernizarea DN 73C Tigveni – Râmnicu Vâlcea (km 55+000 – km 68+000) include și amenajarea unui drum de legătură între nodul rutier al Autostrăzii Sibiu – Pitești și DN 73C, pentru a evita traficul prin intravilanul localităților. În prezent, DN 73C are platformă de 8 metri, parte carosabilă de 6 metri și două acostamente de câte 1 metru.

După aprobarea Proiectului de Hotărâre de Guvern, va putea fi lansată licitația pentru execuția lucrărilor de modernizare, marcând un pas important în finalizarea Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.