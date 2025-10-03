Iarna și-a intrat mai devreme în drepturi pe sectorul Rășinari – Păltiniș. La această oră, carosabilul de pe spectaculosul drum montan este acoperit parțial cu zăpadă.

Conform ultimelor informații, pe drumul spre Păltiniș sunt căzute mai multe crengi, însă acestea nu îngreunează traficul. Totuși, dacă ninsoarea va continua, nu este exclus ca, din cauza greutății suplimentare, să cadă și brazi pe carosabil, ceea ce ar putea paraliza circulația.

Din cauza carosabilului alunecos, mai mulți șoferi au pierdut controlul direcției de deplasare și au ajuns în șanț. La fața locului intervin mai multe echipaje de Poliție și Jandarmerie. Traficul este ușor îngreunat în zona evenimentelor rutiere.