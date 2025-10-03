sibienii, mai mult pro decât contra deciziei anaf de a îi lua casa din centru lui iohannis: „să-l sărăcească dumnezeu” / video

Sibienii par să susțină decizia ANAF de a pune în aplicare executarea silită în cazul casei din centrul orașului deținută de fostul președinte Klaus Iohannis. Măsura vine ca urmare a unei hotărâri judecătorești prin care a fost anulat certificatul de moștenitor folosit la dobândirea imobilului.

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost evacuat din locuință după intervenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În urma acestor evenimente, mai mulți locuitori ai Sibiului au exprimat opinii ferme cu privire la situație.

Unii consideră măsura justificată și spun că legea trebuie să fie valabilă pentru toți, indiferent de funcție. „Foarte bine că a fost executat silit. Mai are vreo patru proprietăți și nu mi se pare normal. Nu l-am votat niciodată. Am știut de la început cine este, că e un om slab”, a spus un sibian.

Alții, însă, văd lucrurile diferit și cred că evacuarea nu ar fi trebuit să aibă loc. „Nu e normal să îi ia casa, părerea mea”, a spus o sibiancă, exprimându-și dezacordul cu măsura luată de autorități.

O altă localnică are o opinie ezitantă, dar concluzionează că legea trebuie aplicată. „E ok, dar cred că nu era… Nu știu cum, chiar nu știu cum a procedat. Îmi pare rău. Probabil că de aia i-a luat-o, că nu a procedat corect. Și acum trebuie să plătească, sigur că da, ca orice cetățean care nu respectă legile acestei țări. Eu așa consider”, a spus Dorina, o altă sibiancă.

O părere mai tranșantă vine din partea unei femei care consideră că măsura a venit prea târziu, dar este binevenită. „Am o părere foarte bună că rămâne fără casa din centru. E prea târziu că s-a ajuns aici, dar dacă se respectă legea în totalitate, să i se ia. Să se dea și banii înapoi, pentru că sunt atâția oameni necăjiți care nu au nimic. El are de nu mai știe unde să-i pună. Dacă se continuă în direcția asta, e foarte bine – mai bine mai târziu decât niciodată”, a declarat Constanța.