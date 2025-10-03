În cadrul Planului național de măsuri pentru siguranța rutieră a pietonilor și bicicliștilor 2025 și a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au desfășurat astăzi o activitate de educație rutieră la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din municipiu.

Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor rutiere în care pot fi implicați elevii, cu precădere atunci când se deplasează cu bicicleta, trotineta sau rolele, sau în calitate de pietoni și pasageri în vehicule.

La activitate au participat aproximativ 72 de elevi din ciclul gimnazial și 3 cadre didactice, care au primit recomandări și reguli privind comportamentul responsabil în trafic. Polițiștii le-au explicat copiilor cum să se deplaseze în siguranță, cum să traverseze corect drumul public și cum să respecte semnificația semnalizării rutiere.

Activitatea a fost completată cu materiale video, exemple practice și fotografii, pentru a evidenția riscurile la care se expun bicicliștii și trotinetiștii neatenți și pentru a sublinia importanța respectării regulilor de circulație.

Polițiștii rutieri au transmis că educația rutieră este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru asigurarea unui mediu sigur de deplasare pentru toți participanții la trafic.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cadrul programelor de prevenire derulate de polițiștii sibieni, pentru a sprijini dezvoltarea unui comportament responsabil în rândul elevilor și pentru a reduce riscurile în trafic.