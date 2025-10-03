simion le cere românilor să își închidă conturile de pe netflix

George Simion, președintele partidului AUR, a anunțat vineri că și-a anulat abonamentul la platforma de streaming Netflix, motivând că aceasta promovează „propagandă woke și pro-transgender”. Într-un mesaj publicat pe X, liderul AUR a scris:

„Tocmai mi-am anulat abonamentul Netflix și îi îndemn pe toți să facă la fel. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propagandă woke și pro-transgender. Gata!”

Simion a publicat și o captură din formularul de renunțare, unde a bifat motivul „Transgender propaganda”.

Decizia vine în contextul unui val internațional de critici la adresa Netflix, lansat recent și de miliardarul Elon Musk, care a acuzat platforma de promovarea unei „agende woke și transgender” și și-a îndemnat urmăritorii să își anuleze abonamentele, invocând „sănătatea copiilor”.

Controversa este legată în special de serialul animat „Dead End: Paranormal Park”, care a avut un personaj transgender și a fost anulat în 2023 după două sezoane. Creatorul show-ului, Hamish Steele, a apărat producția, descriind-o drept o poveste „despre personaje bune și pline de empatie”.

Netflix nu a comentat oficial situația. Analiștii financiari notează că reacțiile din mediul online nu vor afecta semnificativ compania, care avea la finalul lui 2024 peste 301 milioane de abonați și o capitalizare bursieră de aproximativ 490 miliarde de dolari. În ciuda unei scăderi de 4% a acțiunilor în această săptămână, specialiștii consideră că impactul boicotului va fi limitat și temporar.