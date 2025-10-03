trafic blocat pe valea oltului. incendiu la mănăstirea cozia veche / foto

Un incendiu a izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN7, iar pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea focului.
Actualizare:
Incendiul a fost localizat, iar echipajele de intervenție acționează în continuare pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative. Nu au fost înregistrate victime și nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.
Știre inițială:
Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, iar până în prezent nu au fost raportate victime.La fața locului acționează mai multe echipaje:
-
2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea,
-
2 autospeciale de la Stația Brezoi,
-
1 autospecială de la SVSU Călimănești.
Echipajele operative desfășoară în continuare acțiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului, misiunea fiind în dinamică. Autoritățile recomandă prudență șoferilor care tranzitează zona, deoarece traficul poate fi influențat temporar de intervenția pompierilor.
Ultima oră
- Turismul lent din Letonia și Irlanda, modele de bune practici pentru autorități publice din județul Sibiu 16 minute ago
- PSD Sibiu: Cabinetul de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă de la Mediaș a fost redeschis 24 de minute ago
- Pagube masive după furtuni: case inundate și copaci căzuți în șapte județe și București / video 40 de minute ago
- Mesaje lipite pe casa lui Iohannis, confiscată de ANAF: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!” 43 de minute ago
- ANAF confirmă oficial ca a preluat cota de jumătate din casa de pe Bălcescu a lui Klaus Iohannis 2 ore ago