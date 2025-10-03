trafic blocat pe valea oltului. incendiu la mănăstirea cozia veche / foto

Un incendiu a izbucnit la chiliile Mănăstirii Cozia Veche, situată pe DN7, iar pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea intervin în aceste momente pentru stingerea focului.

Actualizare:

Incendiul a fost localizat, iar echipajele de intervenție acționează în continuare pentru lichidarea ultimelor focare și înlăturarea efectelor negative. Nu au fost înregistrate victime și nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Știre inițială:

Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului, iar până în prezent nu au fost raportate victime.La fața locului acționează mai multe echipaje:

2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 autospecială de lucru la înălțime din cadrul Gărzii de Intervenție Vâlcea,

2 autospeciale de la Stația Brezoi,

1 autospecială de la SVSU Călimănești.

Echipajele operative desfășoară în continuare acțiuni pentru localizarea și lichidarea incendiului, misiunea fiind în dinamică. Autoritățile recomandă prudență șoferilor care tranzitează zona, deoarece traficul poate fi influențat temporar de intervenția pompierilor.