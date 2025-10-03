Cu parteneri din opt țări europene, Consiliul Județean Sibiu continuă seria vizitelor tematice și a schimburilor de experiență privind turismul sustenabil. În lunile august și septembrie au avut loc două întâlniri în cadrul Proiectului „SLOWDOWN – Promovarea practicării unui turism durabil, pentru dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional”, organizate în Letonia și Irlanda, ambele mijlocind întâlniri ale echipelor de implementare cu operatori de ecoturism, meșteșugari, producători locali, instituții publice și centre de cercetare.

În Letonia, reprezentanții Consiliului Județean Sibiu au aflat despre cum bicicleta devine un mijloc de transport tot mai des folosit pentru descoperirea naturii și a peisajului cultural, dar și despre weekend-urile în care casele și grădinile oamenilor se transformă în locuri de socializare și servit mesa după rețete locale.

În Irlanda, alături de echipa Consiliului Județean Sibiu s-au aflat primarii localităților Agnita și Râu Sadului, punctele de interes fiind atât mijloacele de sprijinire a producătorilor locali, cât și necesitatea păstrării unui echilibru între numărul de turiști și protejarea resurselor naturale, combinată cu sustenabilitatea ecologică promovată prin conceptul „leave no trace”, adică fără impact asupra mediului înconjurător.

„Suntem parte a unui proiect care vine firesc să completeze ceea ce facem deja pentru a aduce oamenii mai aproape de natură și de comunitățile noastre. De la programul „Anii Drumeției”, cu potecile montane reabilitate care ne invită la explorare, până la Piața Transilvania, unde producătorii locali ne surprind prin gusturi autentice, sau sprijinul acordat celor care deschid puncte gastronomice locale, reușim să asigurăm un lanț al bucuriei simple și sănătoase. În proiectul „Slowdown” avem alături parteneri din țări unde de mult timp se practică turismul lent, acel mod de a călători care te îndeamnă să încetinești și să te bucuri de fiecare clipă, de fiecare întâlnire cu oamenii și locurile de poveste. Iar județul Sibiu este locul unde poți lăsa deoparte graba cotidiană și unde natura și comunitățile noastre te primesc cu liniște și căldură. Căutăm căi prin care să creștem numărul de turiști în beneficiul comunităților locale”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul „SLOWDOWN – Promovarea practicării unui turism durabil, pentru dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional” este finanțat prin Interreg Europe, iar partenerii Consiliului Județean Sibiu sunt: Grupul European de Cooperare Teritorială Ister – Granum Ungaria – Slovacia – lider de proiect, Comunitatea Autonomă a Regiunii Murcia – Spania, Metropola Amiens – Franța, Regiunea de Planificare Riga – Letonia, Grupul de Acțiune Locală Delta 2000 – Italia, Universitatea Finlandeză de Est – Finlanda, BIA Innovator Campus – Irlanda și Consiliul Departamental Galway – Irlanda.