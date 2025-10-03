Răspunsul la întrebarea „ulei din ficat de cod sau ulei din ficat de rechin?” este: depinde. Află de ce! Ce compoziție au ambele uleiuri, ce proprietăți au și cu ce se deosebesc.

Ce este uleiul din ficat de cod?

Uleiul din ficat de cod nu este altceva decât un produs prezent în alimentația noastră de generații. Nu e de mirare. Puterea proprietăților sale benefice pentru sănătate îl face un sprijin de neprețuit pentru buna funcționare a organismului – atât la adulți, cât și la copii. Bunicile noastre aveau grijă în special să administreze ulei din ficat de cod atlantic în perioada toamnă-iarnă. Motivul? Dorința de a sprijini sistemul imunitar în lupta cu virusurile, bacteriile și alți agenți patogeni.

Uleiul din ficat de cod a fost de mulți ani obiect de cercetări. S-a demonstrat că este o sursă foarte bogată de acizi grași nesaturați omega-3. În practică, este vorba atât de acid eicosapentaenoic (EPA), cât și de acid docosahexaenoic (DHA). Însă lista ingredientelor valoroase din uleiul de cod nu se oprește aici. La fel de importantă este și prezența vitaminelor A și D.

Trebuie să reținem că un consum regulat de ulei din ficat de cod are un efect extrem de benefic asupra sistemului nervos, cardiovascular și asupra sănătății oaselor. Și, foarte important, ne putem bucura de beneficiile uleiului din ficat de cod nu doar iarna, ci pe tot parcursul anului. Nimic nu ne împiedică să îl suplimentăm permanent.

Cheia succesului o reprezintă însă alegerea unor produse de înaltă calitate. Un semn bun este informația că peștii au fost prinși respectând Standardele Pescuitului Durabil.

Proprietăți benefice ale uleiului din ficat de cod

Atât uleiul din ficat de cod pentru copii, cât și cel pentru adulți reprezintă o sursă valoroasă de vitamine și acizi grași nesaturați esențiali, necesari pentru funcționarea corectă a sistemului imunitar, circulator și nervos. Printre cele mai importante se numără:

Vitamina D – are un efect benefic asupra imunității, prevenind apariția inflamațiilor. În plus, reglează metabolismul și echilibrul calciu-fosfor. Sprijină funcționarea inimii și a vaselor de sânge. Este utilă și în prevenirea diabetului.

– are un efect benefic asupra imunității, prevenind apariția inflamațiilor. În plus, reglează metabolismul și echilibrul calciu-fosfor. Sprijină funcționarea inimii și a vaselor de sânge. Este utilă și în prevenirea diabetului. Vitamina A – sprijină sistemul imunitar în lupta împotriva bacteriilor. Contribuie la formarea țesutului osos și susține vederea. Accelerează vindecarea rănilor și are efecte pozitive asupra sănătății părului, pielii și unghiilor.

– sprijină sistemul imunitar în lupta împotriva bacteriilor. Contribuie la formarea țesutului osos și susține vederea. Accelerează vindecarea rănilor și are efecte pozitive asupra sănătății părului, pielii și unghiilor. Acizi grași nesaturați omega-3 – influențează pozitiv sistemul cardiovascular și funcționarea inimii. Contribuie la scăderea nivelului de trigliceride și au efect antiinflamator.

Ce este uleiul de rechin?

Uleiul de rechin, mai exact uleiul din ficat de rechin, este obținut din diferite specii de rechini de adâncime. În practică, este vorba în special despre rechinii din Groenlanda și Tasmania. Motivul? Din ficatul lor se poate obține cea mai mare cantitate de substanțe nutritive și vitamine. La fel ca uleiul din ficat de cod atlantic, este cunoscut de sute de ani. A ocupat un loc important în cămările nordicilor, care îl foloseau pentru întărirea sistemului imunitar și susținerea funcționării intestinelor. Era folosit și pentru tratarea rănilor.

Anii au trecut, iar uleiul din ficat de rechin este prezent și astăzi. Consumul său are un efect benefic asupra imunității, dar nu numai. Joacă, de asemenea, un rol important în prevenirea bolilor cardiovasculare. În plus, sprijină vederea și este un mare ajutor pentru mușchi, oase și articulații.

IMPORTANT: Uleiul din ficat de rechin este adesea numit „ulei din ficat de cod”, iar aceasta este o mare greșeală. Această denumire este rezervată exclusiv uleiurilor obținute din pești din familia codului, inclusiv codul atlantic. Este bine să ții cont de acest aspect atunci când alegi produsul potrivit pentru nevoile tale.

Uleiul din ficat de rechin și proprietățile sale

Uleiul din ficat de rechin are efecte benefice asupra organismului datorită conținutului său de substanțe valoroase. În practică, este vorba despre:

Acizi grași nesaturați omega-3 – sunt un sprijin pentru imunitate, dar conținutul lor este mai mic comparativ cu uleiul din ficat de cod. Așadar, nu putem spune că uleiul de rechin este o sursă bogată de omega-3. Mult mai mult omega-3 găsim în uleiul din ficat de cod.

– sunt un sprijin pentru imunitate, dar conținutul lor este mai mic comparativ cu uleiul din ficat de cod. Așadar, nu putem spune că uleiul de rechin este o sursă bogată de omega-3. Mult mai mult omega-3 găsim în uleiul din ficat de cod. Alkilgliceroli (AKG) – lipide eterice cu o activitate biochimică ridicată. Participă la producerea globulelor albe și la formarea membranelor celulare. Prin urmare, sunt un bun stimulator al sistemului imunitar. În plus, ajută la eliminarea agenților patogeni din organism și accelerează vindecarea rănilor.

– lipide eterice cu o activitate biochimică ridicată. Participă la producerea globulelor albe și la formarea membranelor celulare. Prin urmare, sunt un bun stimulator al sistemului imunitar. În plus, ajută la eliminarea agenților patogeni din organism și accelerează vindecarea rănilor. Squalen – uleiul de rechin este o sursă bogată de squalen. Susține imunitatea prin creșterea numărului de limfocite T din sânge, care se află în prima linie de apărare împotriva agenților patogeni. De asemenea, are efect antibacterian și antioxidant.

Ulei din ficat de cod vs. ulei din ficat de rechin – care sunt diferențele?

Atât uleiul de rechin, cât și cel de cod sunt surse de acizi grași nesaturați omega-3, cu diferența că uleiul din ficat de cod conține o cantitate mult mai mare. Alegerea între cele două depinde de nevoile și starea organismului. Uleiul din ficat de cod, spre deosebire de cel din ficat de rechin, este o sursă valoroasă de vitamine A și D, de aceea merită consumat în special de către copii și adolescenți. Sprijină imunitatea și are un impact important asupra proceselor de creștere.

IMPORTANT: Deși ambele uleiuri aduc numeroase beneficii pentru sănătate, nu trebuie administrate simultan, ci cel mult alternativ. Nu trebuie depășite niciodată dozele recomandate. În plus, uleiul din ficat de rechin ar trebui evitat de persoanele cu afecțiuni hepatice.