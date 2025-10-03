un jucător de la fc hermannstadt s-a ”reprofilat”. a învățat să facă șindrilă / video foto

Internaționalul de tineret de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru a participat zilele trecute la o inedită acțiune de promovare a echipei în centrul Sibiului, alături de meșterii de la Muzeul ASTRA.

Kevin Ciubotaru are un start foarte bun de sezon la FC Hermannstadt, iar evoluțiile sale l-au propulsat la naționala de tineret, dar și în vizorul campioanei FCSB. Fundașul stânga a participat la Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu, acolo unde a fost preț de o oră alături de meșteșugarii tradiționali.

Kevin a învățat rapid cum să facă șindrilă folosind unelte vechi de sute de ani, cum ar fi o “cuțâtoaia” și “calul din lemn”. L-a avut ca profesor chiar pe Ciprian Ștefan, managerul Muzeului ASTRA, astfel că a prins rapid tainele meseriei.

”E plăcut și relaxant” a spus fotbalistul într-un clip filmat pentru pagina oficială de socializare a clubului.

Luptător de fel, tânărul jucător a participat apoi la “Șindrilă Battle”, o întrecere inedită jurizată de meșteri veniți din Maramureș și s-a descurcat foarte bine, ținând cont că a fost la ”debut”.

Organizatorii de la Muzeul ASTRA l-au apreciat pentru implicarea sa. ”Pentru un fotbalist e foarte bine, el știe să dea cu piciorul, nu cu mâna” au spus cu umor meșterii tradiționali.

Conducerea lui FC Hermannstadt i-a stabilit un preț de vânzare de minim 600.000 euro și rămâne de văzut la iarnă dacă FCSB va porni tratativele cu sibienii pentru transferul lui Ciubotaru.