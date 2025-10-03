vânat de autoritățile din polonia, capturat de polițiști la alțâna

Polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au reținut, în data de 2 octombrie, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Alțâna, căutat de autoritățile din Polonia în baza unui mandat european de arestare.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul este cercetat de autoritățile judiciare poloneze pentru comiterea unor infracțiuni contra patrimoniului.

După reținere, acesta a fost prezentat procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care a emis pe aceeași dată o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Persoana în cauză a fost încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.