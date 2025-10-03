vești proaste: csc șelimbăr rămâne fără un jucător important

Fundașul stânga împrumutat de la FC Hermannstadt la CSC Șelimbăr, Răzvan Călugăr (19 ani) va fi probabil indisponibil până la iarnă, fiind încă nerefăcut după o accidentare serioasă.

Component al Naționalei U 19, Răzvan Călugăr a jucat pentru CSC Șelimbăr doar în prima etapă, cea cu FC Bihor, după care s-a accidentat. În primă fază, fundașul stânga a suferit o dezinserție musculară abdominală. Nu a avut noroc și abia întors la antrenamentele ”călăreților roșii” a suferit și o fractură la laba picorului.

Chiar dacă va reveni la antrenamentele șelimbărenilor în 2-3 săptămâni, Răzvan Călugăr trebuie ulterior să se pună la punct și cu pregătirea fizică, astfel că șansele ca el să mai evolueze în acest an par mici.

Fundaşul stânga a jucat în 3 partide la Campionatul European U19 găzduit de România, unde ”tricolorii” au ajuns până în semifinale. Ulterior, el a fost împrumutat de FC Hermannstadt pentru un sezon la CSC 1599 Șelimbăr, în baza unui parteneriat dintre cele două grupări.

Șelimbărenii îl mai au absent pe George Monea, jucător care a suferit două intervenții chirurgicale la coloana vertebrală.

CITEȘTE ȘI: Un jucător de la Șelimbăr se recuperează după două operații. ”Cea mai dificilă perioadă” / video

Ultima clasată în Liga 2 după 8 etape, CSC Șelimbăr dispută un meci aproape crucial sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 11.00, la Cisnădie, contra argeșenilor de la AFC Câmpulung – Muscel.

Pe un teren care se anunță mocirlos după ploaia de vineri, echipa pregătită de Eugen Beza vizează primul succes din acest sezon, rezultat cu care ar preda ”lanterna roșie”. Deocamdată, Șelimbărul este sigura echipă fără victorie. La finalul play-out-ului din Liga 2 retrogradează direct patru echipe, în timp ce locul 18 dă un baraj de supraviețuire.

Toți locuitorii din Șelimbăr, minorii însoțiți de un posesor de bilet, cât și persoanele aflate la pensie au intrarea gratuită la jocurile ”călăreților roșii” de la Cisnădie.