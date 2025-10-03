Premierul Ilie Bolojan a anunțat că veniturile din sectorul public, precum și pensiile, vor rămâne la nivelurile actuale cel puțin până la sfârșitul anului 2026. Declarația a fost făcută într-un interviu televizat, în contextul în care Guvernul își propune să reducă semnificativ deficitul bugetar.

Potrivit șefului Executivului, înghețarea acestor venituri este una dintre măsurile cheie pentru a readuce deficitul bugetar sub control, ținta fiind o scădere până în jurul valorii de 6% în următorii doi ani.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a exclus majorarea taxelor ca soluție principală pentru redresarea financiară a statului. În schimb, el a subliniat necesitatea îmbunătățirii colectării veniturilor fiscale și a creșterii gradului de ocupare a forței de muncă.

Conform Mediafax, un punct sensibil atins de Ilie Bolojan este legat de participarea redusă pe piața muncii în rândul populației de vârstă mijlocie și apropiată de pensionare. Doar puțin peste jumătate dintre cetățenii români cu vârste între 55 și 64 de ani sunt activi profesional, restul fiind în afara câmpului muncii, beneficiind de forme de sprijin social sau de pensii, inclusiv de invaliditate.

„România nu mai poate susține economic pensionări la vârste de 48 sau 50 de ani. Avem nevoie de o reformă reală a sistemului și de o implicare mai mare în economie a celor apți de muncă”, a afirmat prim-ministrul.

În final, premierul a avertizat că, fără aceste ajustări, riscurile de dezechilibru economic pot deveni greu de gestionat.