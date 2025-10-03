zi de coșmar pentru două femei din cisnădie și săliște: una jefuită de soț, alta bătută de frate

Șapte cazuri de violență domestică, într-o singură zi, în județul Sibiu. Trei ordine de protecție provizorii emise.

În cursul zilei de 2 octombrie, polițiștii sibieni au intervenit la șapte sesizări privind fapte de violență domestică. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, în trei situații s-a constatat un risc iminent pentru victime, fiind emise ordine de protecție provizorii.

Un prim caz a fost raportat la Cisnădie, unde o femeie de 40 de ani a sesizat că soțul său, în vârstă de 44 de ani, i-ar fi luat bunuri din locuință. Evaluarea polițiștilor a arătat un pericol real pentru victimă, astfel că bărbatului i s-a impus un ordin de protecție provizoriu, valabil 5 zile, fiind obligat să păstreze o distanță minimă de 100 de metri față de femeie și de locuința acesteia. De asemenea, acesta a fost obligat să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere.

Tot în aceeași zi, în jurul orei 14:00, o femeie din Săliște, în vârstă de 56 de ani, a apelat 112 reclamând că a fost agresată și amenințată de fratele său, un bărbat de 39 de ani, cu care locuiește în același imobil. Polițiștii din Săliște au constatat, de asemenea, existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele agresorului.

Autoritățile transmit că toate cazurile de violență domestică sunt atent monitorizate, iar măsurile preventive sunt luate în funcție de gradul de risc evaluat pentru fiecare victimă.